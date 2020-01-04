2020-01-04T09:35:39+03:00
Политика

В ДНР восстанавливают школы и детсады, которые расстреливали украинские боевики

Огонь по ним велся целенаправленно
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Донецкая гимназия №33 два года стояла пустой. На фото - первый урок после обстрела ВСУ в 2014 году. ФОТО :ДАНДонецкая гимназия №33 два года стояла пустой. На фото - первый урок после обстрела ВСУ в 2014 году. ФОТО :ДАН
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Больше пятисот объектов было разрушено формированиями украинской армии и нацбатов за почти шесть лет войны на Донбассе. Утюжили по ним целенаправленно.

- В Республике из – за боевых действий повреждено 522 учреждения образования. Восстановлено 306 учреждений, из них 141 — детские сады и 165 – школы, - заявили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

В Донецке отремонтировано 117 объектов, в Горловке – 47, в Макеевке – 22, в Шахтерске – 14, в Дебальцево — 13, в Ясиноватой – 17, в Енакиево, Докучаевске, Кировском, Харцызске, Снежном, Торезе восстановили 32 школы и детских садиков. В Амвросиевском, Новоазовском, Старобешевском, Тельмановском и Шахтерском районах ДНР – 33. В Ждановке, Иловайске и Зуевке отремонтировано уже все.

Но некоторые школы, к примеру, в Гольмовском, восстановлению пока не подлежат. Одну школу законсервировали – прямым попаданием разбита крыша. Другая стоит прямо на передовой, поэтому все дети (почти 200 человек) соединили в одну школу. Попадания были в школу Саханки, где всего учатся 28 детей. Все пять школ Докучаевска, который стоит тоже на линии огня, ощутили на себе «добрые намерения» незалежной. Вылетали стекла, крыши превращались в сито. Это все быстро латали и учеба продолжалась.

- Дети скучают без школы, там ими занимаются, как никогда! В довоенное время такого не было, - говорит жительница Докучаевска Марина Смирнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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