В ДНР бывшим пленным предоставят жилье и выплатят единоразовую помощь

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:32:24+03:00

Пленные вернулись в семьи в канун Нового года. На фото - один из тех, кого Украина передала Донбассу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Бывшим пленным, которые вернулись в ДНР в рамках обмена «всех на всех» предоставят необходимую помощь. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- После медицинского обследования для всех, у кого нет своего жилья в Донецкой Народной Республике, уже подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями. Помимо этого, каждому из вернувшихся в ходе обмена, будет выделена единоразовая финансовая помощь, - заявила омбудсмен ДНР.

Напомним, обмен пленными между Донбассом и Украиной состоялся в канун Нового года – 29 декабря – на линии разграничения. О нем договорились лидеры России, Украины, Франции и Германии в ходе встречи в «нормандском формате». До этого обмена пленными между сторонами не было два года. Украина затягивала процесс.

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ИСТОЧНИК KP.RU