"Мобильный кинотеатр" добрался до поселка под Макеевкой

4 Янв. 2020 2020-01-04T19:51:06+03:00

В ДНР работает передвижной кинотеатр, который бесплатно показывает новогодние фильмы для детей в прифронтовых районах

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Через прифронтовую Еленовку в Кировское с остановкой в Макеевке – такой уже путь проделал «Мобильный кинотеатр» общественного движения «Молодая Республика».

Сегодня, 4 января, «Мобильный кинотеатр» добрался до поселка городского типа Высокое, которое находится в Макеевке. Фильм «Новогодний переполох» посмотрели еще около 50 человек. Об этом рассказал Константин Комлёнок, заместитель руководителя общественной организации «Молодая Республика».

— Мы планируем посещать отдаленные поселки Донецкой Народной Республики и показывать те фильмы, которые пожелают наши жители. Сегодня на показ фильма пришло около 50 человек. Всех присутствующих мы угостили чаем, кофе, а также приготовили сладкие подарки, — рассказал заместитель.

Напомним, что «Мобильный кинотеатр» начал работать в конце декабря 2019 года. На первый сеанс в прифронтовой Еленовке пришло около 200 местных жителей. Через два дня в Кировское пришло еще 300 человек. Каждый получил свою порцию новогоднего настроения и сладких угощений.

«Мобильный кинотеатр» продолжает свою миссию и ждет новых зрителей. Кроме того предварительной регистрации или записи на сеанс не требуется. А вся инициатива общественного движения проводится бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU