Донецкий кузнец Виктор Михалев подарил Жириновскому кованую корону

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:35:33+03:00

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О том, что донецкий кузнец Виктор Михалев вот-вот станет «Заслуженным мастером» - «Комсомолка» уже знала – рассказали источники из кругов культурной жизни. Но подумать не могли, что эту награду вручат в канун Нового года.

- Указом Главы Донецкой Народной Республики присвоено почетное звание «Заслуженный мастер народного творчества Донецкой Народной Республики» Михалеву Виктору Петровичу – донецкому художнику-кузнецу, мастеру современного прикладного искусства, - говорится на сайте донецкой администрации. - Эта высокая государственная награда заслуженная оценка многолетнего, насыщенного творческого пути, замечательного художественного творчества и выдающегося вклада в отечественную культуру.

Накануне Нового года Виктору Петровичу присвоили звание «Заслуженного мастера»

- На этом работа не останавливается! Будем с Игорем Валерьяновичем (мастер по камню) и дальше творить, - говорит Виктор Петрович. - Вы вот только недавно из России вернулись. Из Государственной Думы. Подарили Владимиру Жириновскому выкованную корону на мраморном столе. Сказал, что в офисе у себя поставит. На этот год у нас много планов.

Работы Виктора Михалева есть во многих городах и странах мира. И везде они символизируют стойкость и желание мира народа Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU