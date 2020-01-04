2020-01-04T13:18:45+03:00
Общество

Донецкая железная дорога перевезла в 2019 году более миллиона человек

Из них половина – льготники
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Пассажиров стало больше. ФОТО: ВКонтактеПассажиров стало больше. ФОТО: ВКонтакте
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В прошлом году пассажиров стало больше.

- В 2019 году перевезено более 1,3 млн пассажиров, из них около 540 тыс – льготники, – заявили в министерстве транспорта ДНР

. За это же время 2018 года поездами воспользовалось около 1,1 млн человек.

Пригородные поезда сейчас ходят из Ясиноватой, Горловки, Никитовки, Иловайска. Между Донецком и Ясиноватой пока сообщение, увы, не налажено. И пассажирские поезда, которые нам обещают вскоре дать, пойдут из Ясиноватой в Москву и Санкт – Петербург.

Пассажирское сообщение пока есть из Ясиноватой в Луганск и из Ясиноватой в Успенку, а там можно пересесть на российскую электричку.

- Прохожу мимо Донецкого вокзала, и кажется, что вот – вот объявят: «С первого пути отправляется скорый фирменный поезд Донецк – Москва», - говорит дончанка Елена Васильева, - Но пока, увы, приходится только ждать лучших времен. Радует, что за вокзалом ухаживают и поддерживают в хорошем состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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