На КПВВ в Горловке умерла пожилая женщина

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:13:52+03:00

Пенсионерам приходится по несколько часов стоять на холоде или жаре. Фото: https://aif.ua/

Изменить размер текста: A A

Печальные новости приходят из Горловки. Первая смерть на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда в наступившем году. Сегодня при пересечении линии разграничения в Горловке умерла 75-летняя женщина, жительница ЛНР. Сообщение об этом появилось на страничке в соцсетях главы Горловской администрации Ивана Приходько.

- Смерть на КПВВ. До приезда скорой помощи. Найда Лариса Васильевна, 30.08.1944 года рождения. Место проживания Луганская область, город Перевальск, улица Ленина 64-56, - сообщает Пирходько.

Увы, это не последняя смерть на КПВВ в этом году. Издевательская пенсионная политик Украины заставляет пожилых людей регулярно проделывать трудный путь за пенсией и обратно. Многие не выдерживают изнурительного пути и умирают именно на пунктах пропуска въезда-выезда.

Читайте также

На КПВВ "Еленовка" взорвался микроавтобус: трагедия случилась на нулевом посту перед ДНР

Два человека погибли, двое ранены в результате наезда на мину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU