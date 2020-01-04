На КПВВ в Горловке умерла пожилая женщина
Печальные новости приходят из Горловки. Первая смерть на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда в наступившем году. Сегодня при пересечении линии разграничения в Горловке умерла 75-летняя женщина, жительница ЛНР. Сообщение об этом появилось на страничке в соцсетях главы Горловской администрации Ивана Приходько.
- Смерть на КПВВ. До приезда скорой помощи. Найда Лариса Васильевна, 30.08.1944 года рождения. Место проживания Луганская область, город Перевальск, улица Ленина 64-56, - сообщает Пирходько.
Увы, это не последняя смерть на КПВВ в этом году. Издевательская пенсионная политик Украины заставляет пожилых людей регулярно проделывать трудный путь за пенсией и обратно. Многие не выдерживают изнурительного пути и умирают именно на пунктах пропуска въезда-выезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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