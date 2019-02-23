2019-02-23T17:20:25+03:00
Политика

На КПВВ "Еленовка" взорвался микроавтобус: трагедия случилась на нулевом посту перед ДНР

Два человека погибли, два ранено в результате наезда на мину
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Возможно водитель хотел объехать впереди стоящих. Фото: соцсетиВозможно водитель хотел объехать впереди стоящих. Фото: соцсети
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Сегодня, 23 февраля, в 14.00 на КПВВ "Еленовка" при пересечении нейтральной зоны из Украины в ДНР водитель микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу, после чего произошёл взрыв.

В результате этого сразу погиб мужчина и ранены две женщины. Позже число жертв взрыва увеличилось до двух человек. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- По уточненным данным, в результате происшествия двое мирных граждан погибли, один ранен. Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать – в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице, – отметил Якубов.

Предположительно водитель микроавтобуса марки Mercedes Vito выехал на грунтовую дорогу, после чего прогремел взрыв.

С места трагедии. Фото: соцсети

С места трагедии. Фото: соцсети

- Никто толком нечего не понял. Машина взорвалась на мосту при подъезде к ДНР блокпосту, как бы мин там быть не должно... Сразу начали всех быстро пропускать, в ту сторону поехали скорая и пожарные, — говорят очевидцы.

Сегодня же произошла еще одна трагедия - на КПВВ "Александровка" умер мужчина. Ему стало плохо в автобусе. Об этом "КП" сообщил очевидец Сергей.

- Я видел, как его выносили. На вид мужчине не меньше 70-ти лет, - сообщил Сергей.

Ситуацией с очередями на пунктах въезда - выезда власти Республики обещали разобраться в ближайшее время. Туда даже отправляют депутатов НС, чтобы те фиксировали жалобы людей и оценивали обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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