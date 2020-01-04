2020-01-04T13:16:38+03:00
Политика

За минувшие сутки Украина выпустила по ДНР четыре снаряда

ВСУ обстреляли Старомихайловку и Зайцево
Ольга ГОРДО
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ВСУ в очередной раз обстреляли Старомихайловку. Фото: https://www.facebook.com/ВСУ в очередной раз обстреляли Старомихайловку. Фото: https://www.facebook.com/
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Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив четыре боеприпаса по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, – отметили в СЦКК. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – четыре единицы.

Уточняется, что под огнем украинских силовиков оказались поселки Старомихайловка на западе Донецка и Зайцево на севере Горловки. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметра не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Вчера по территории ДНР Украина выпустила пять боеприпасов.

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За это время киевские силовики выпустили по территории Республики больше 17 тысяч боеприпасов, - сказал он. – Это – 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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