За минувшие сутки Украина выпустила по ДНР четыре снаряда

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:16:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив четыре боеприпаса по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, – отметили в СЦКК. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – четыре единицы.

Уточняется, что под огнем украинских силовиков оказались поселки Старомихайловка на западе Донецка и Зайцево на севере Горловки. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметра не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Вчера по территории ДНР Украина выпустила пять боеприпасов.

Читайте также

За 2019 год Украина выпустила по ЛНР больше 17 тысяч боеприпасов

За это время киевские силовики выпустили по территории Республики больше 17 тысяч боеприпасов, - сказал он. – Это – 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU