За 2019 год Украина выпустила по ЛНР больше 17 тысяч боеприпасов
За прошедший 20019 год вооруженные формирования Украины 1 100 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- За это время киевские силовики выпустили по территории Республики больше 17 тысяч боеприпасов, - сказал он. – Это – 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин.
В результате обстрелов со стороны украинской армии не обошлось без разрушений – ВСУ целенаправленно «били» по важным инфраструктурным объектам.
- В течение года в результате агрессии украинских бандформирований были разрушены и повреждены 44 домостроения, - сказал Филипоненко.
И что самое страшное, в результате обстрелов со стороны киевских силовиков – были жертвы.
- От рук украинских оккупантов погибли два и получили ранения 15 мирных жителей Республики, из них двое детей, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обмен пленными-2019: «На Украине всех обменянных пленных пытали» - Морозова
Дарья Морозова сообщила, что все удерживаемые Украиной граждане ДНР подвергались пыткам и другим силовым методам воздействия (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU