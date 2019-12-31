За 2019 год Украина выпустила по ЛНР больше 17 тысяч боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-31T10:00:03+03:00

Результат обстрелов со стороны киевских силовиков - жертвы среди мирного населения и разрушения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

Изменить размер текста: A A

За прошедший 20019 год вооруженные формирования Украины 1 100 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- За это время киевские силовики выпустили по территории Республики больше 17 тысяч боеприпасов, - сказал он. – Это – 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин.

В результате обстрелов со стороны украинской армии не обошлось без разрушений – ВСУ целенаправленно «били» по важным инфраструктурным объектам.

- В течение года в результате агрессии украинских бандформирований были разрушены и повреждены 44 домостроения, - сказал Филипоненко.

И что самое страшное, в результате обстрелов со стороны киевских силовиков – были жертвы.

- От рук украинских оккупантов погибли два и получили ранения 15 мирных жителей Республики, из них двое детей, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обмен пленными-2019: «На Украине всех обменянных пленных пытали» - Морозова

Дарья Морозова сообщила, что все удерживаемые Украиной граждане ДНР подвергались пыткам и другим силовым методам воздействия (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU