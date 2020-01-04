В ДНР определили самый спортивный город 2019 года

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:13:47+03:00

С большим отрывом на первые строчки рейтинга вырвались Макеевка и Донецк. Фото: gtodnr.ru

Изменить размер текста: A A

Подведение итогов 2019 года все еще продолжается. На этот раз в Республике определили самый спортивный город. Определяли это на основе количества заработанных за год значков за выполнение норм ГТО. Об этом сообщили в официальном сообществе Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики».

— Определён рейтинг городов и районов Донецкой Народной Республики по количеству значкистов ГФСК "ГТО ДНР" в 2019 году! Предлагаем вашему вниманию ТОП-5:

1 место Макеевка 810 человек;

2 место Донецк 715 человек;

3 место Харцызск 329 человек;

4 место Торез 305 человек;

5 место Горловка 161 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, что получить значок ГТО можно только после выполнения всех нормативов. Сегодня тестирование в ДНР проходит по нескольким спортивным направлениям: гибкость, координационные способности, сила, скоростные и скоростно-силовые возможности, а также прикладные навыки и выносливость.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Ты за мной пришла, мама?». В ДНР стали больше усыновлять сирот

В семьи берут не только малышей, но и детей постарше (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU