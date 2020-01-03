«Украина сама отказалась от дончан»! Гражданами России стали уже 196 тысяч жителей Донбасса - по обе стороны линии разграничения

3 Янв. 2020 2020-01-03T22:02:48+03:00

Только в Россию - киевские власти не оставили другого выбора для жителей Донбасса. Фото: politnavigator.net

Теперь в Киеве кричат, что это «прямая российская агрессия»

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В России впервые озвучили количество жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса, которые с апреля 2019 года получили гражданство РФ.

- В настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ. Свыше 136 тысяч являются жителями ЛНР и ДНР, а около 60 тысяч живут в других районах Донбасса, – говорится в сообщении.

«Другие районы Донбасса» - это Донецкая и Луганская области, которые сейчас контролируются украинской властью.

- Появление такой информации свидетельствует, что в России рассматривают Донбасс, как единое целое, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – И проблемы конфликта, который произошел на территории региона после ввода сюда украинских войск в 2014-м, надо обсуждать в комплексе. Не случайно в Киеве так бурно отреагировали на заявление МВД РФ.

Одним из первых, кого «прорвало», стал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

- Выдача российских паспортов на всем, а не только «оккупированном» Донбассе, является прямой российской агрессией, - написал Климкин на своей странице в американской соцсети.

Он считает, что сей факт дает Киеву политическое и моральное право действовать так, как считают необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением «Минска».

- Порошенковский глава МИД в свое время ничего не сделал для урегулирования конфликта в Донбассе, препятствовал выполнению Минских соглашений. Дай бог прожить Климкину сто лет, но и на том свете он будет трындеть «про оккупацию», - говорит политолог Кузьменко. – И что жителям Донбасса все это время жить в условиях блокады со стороны Украины? Президент Владимир Путин в апреле сделал большой гуманитарный жест. У Киева было время отреагировать. В частности, выплатить долги пенсионерам. Но там и сейчас, уже при Зеленском, против таких шагов. Фактически Украина сама отказалась от жителей Донбасса.

Напомним, 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписан указ, предусматривающий получение российских паспортов жителями Донбасса по упрощенной системе.

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ИСТОЧНИК KP.RU