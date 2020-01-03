«Съели продукты от волонтера Романа Донника»! В 93-й бригаде ВСУ двадцать пять бойцов заболели дизентерией

3 Янв. 2020 2020-01-03T21:09:19+03:00

У «киброгов» из 93-й бригады желудки оказывается не железные. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Народной милиции ЛНР утверждают, что проверка установила – виноваты волонтеры

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Накануне Нового года туалет стал местом дислокации для сотен бойцов из прославленной в боях за Донецкий аэропорт 93-й механизированной бригады. А у 25 военнослужащих поставили диагноз – дизентерия.

В бригаду «киборгов», которой сейчас командует полковник Дмитрий Брыжинский, нагрянула комиссия из штаба операции объединенных сил (ООС). По личному распоряжению командующего ООС генерала Владимира Кравченко. Ведь Брыжинский грубо нарушил приказ: не пускать к солдатам на передовой волонтеров.

- Всю предновогоднюю неделю офицеры штаба ООС занимались проверкой вопросов медицинского обеспечения 93-й бригады, - сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Как обычно бывает в таких случаях, на полковника Брыжинского повесили многочисленные упущения в «обеспечении санитарно-эпидемиологических условий проживания личного состава и отсутствие профилактических мероприятия по предупреждению заболеваний».

Но самый страшный вердикт иной. Оказывается комбриг нарушил особое распоряжение командующего ООС.

- Брыжинский, пользуясь давними дружескими связями с украинским волонтером Романом Доником, разрешил доступ на передовые позиции представителям его организации. По предварительным итогам разбирательства, штаб ООС связывает массовое заболевание именно с некачественными продуктовыми наборами, предоставленными волонтерами, - сообщил Филипоненко.

Возможно, организация Романа Донника и не виновата. Но после такого вердикта, доступ волонтерам в зону ООС ограничат по полной.

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ИСТОЧНИК KP.RU