Штрафовать водителей за отсутствие страховки в ДНР начнут с июня

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:12:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Владельцы автомобилей пока могут вздохнуть спокойно. Ожидаемого 1 февраля коллапса не наступит. С этой даты сотрудники ГАИ могли бы штрафовать водителей за отсутствие страховых полисов ОСАГО. Но в Народном совете ДНР перенесли введение санкций на 1 июня.

- Это связано с тем, что сейчас на территории Республики отсутствует зарегистрированная страховая компания и не в полном объеме разработаны и утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - прокомментировал депутат НС Владимир Пакреев. – Поэтому владельцы машин и мотоциклов не могут заключить со страховщиком договор обязательного страхования и получить страховой полис.

Таким образом, парламентарии на время сняли социальную напряженность среди автовладельцев. Но проблема организации работы в ДНР автостраховщиков действительно до сих пор не решена. И если власти будут и дальше затягивать с этим вопросом, то создадут большие трудности для водителей. Может так статься, что в оставшееся до 1 июня время успеют не все. Появятся большие очереди к стаховщикам, что неизбежно породит коррупцию.

Напомним, что в ДНР 5 июня 2019 года вступил в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». А в декабре была утверждена стоимость страховых полисов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР подсчитали, сколько владельцы машин заплатят за полис ОСАГО

В ближайшие два месяца в Республике начнется бум автострахования (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU