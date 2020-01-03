2020-01-03T17:12:17+03:00
Политика

Штрафовать водителей за отсутствие страховки в ДНР начнут с июня

Об этом позаботились депутаты Народного совета Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Водителям дали передышку на 5 месяцевВодителям дали передышку на 5 месяцевФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Владельцы автомобилей пока могут вздохнуть спокойно. Ожидаемого 1 февраля коллапса не наступит. С этой даты сотрудники ГАИ могли бы штрафовать водителей за отсутствие страховых полисов ОСАГО. Но в Народном совете ДНР перенесли введение санкций на 1 июня.

- Это связано с тем, что сейчас на территории Республики отсутствует зарегистрированная страховая компания и не в полном объеме разработаны и утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - прокомментировал депутат НС Владимир Пакреев. – Поэтому владельцы машин и мотоциклов не могут заключить со страховщиком договор обязательного страхования и получить страховой полис.

Таким образом, парламентарии на время сняли социальную напряженность среди автовладельцев. Но проблема организации работы в ДНР автостраховщиков действительно до сих пор не решена. И если власти будут и дальше затягивать с этим вопросом, то создадут большие трудности для водителей. Может так статься, что в оставшееся до 1 июня время успеют не все. Появятся большие очереди к стаховщикам, что неизбежно породит коррупцию.

Напомним, что в ДНР 5 июня 2019 года вступил в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». А в декабре была утверждена стоимость страховых полисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Штрафовать водителей за отсутствие страховки в ДНР начнут с июня
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