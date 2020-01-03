Сказка «12 месяцев» продолжается: в Луганске зацвели подснежники, фиалки и пролески

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:51:45+03:00

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Необычайно теплый декабрь плавно перерос в такой же январь. И хоть в Донбассе на Новый год немного приморозило, это не мешает пробиваться из земли первым весенним цветам. Жители Луганска спешат запечатлеть на камеру необычное явление природы и поделиться этим событием в соцсетях.

- Королева издает указ о том, чтобы к Новому году была доставлена во дворец полная корзина подснежников, за что обещает наполнить корзину золотом, - приводит отрывок из сказки «Двенадцать месяцев» луганчанка Виктория Лихачева и выкладывает фотографии цветов.

Снимки сделаны в столице ЛНР в районе рынка «Околица». Жители Луганска обнаружили и сфотографировали цветы, которые обычно появляются в конце зимы — начале весны: подснежники, фиалки, пролески и калужница.

В Луганске расцвели пролески. Фото: ВКонтакте/Виктория Лихачева

Тем временем, синоптики пока не прогнозируют усиления морозов в ближайшие две недели. Чего не скажешь об осадках. Ожидается снег. Но долго он лежать не будет. Среднесуточная температура будет около нуля градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU