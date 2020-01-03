У военных ДНР стаж будет определяться из расчета месяц службы за три

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:37:49+03:00

Пенсия на льготных условиях назначается за участие в боевых действиях в военное время. Фото: Пресс-служба УНМ ДНР/Михаил АНДРОНИК

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В ДНР урегулировали проблему пенсионного обеспечения защитников Республики. Теперь стаж военнослужащих при назначении пенсии будет определяться из расчета месяц за три.

- Пенсионное обеспечение военнослужащих отныне будет вписано в общую систему пенсионного обеспечения. Стаж военнослужащих будет определяться из расчета месяц за три, – прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин изменения в законе «О социальной защите ветеранов войны».

«Временный порядок назначения пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим лицам» был утвержден 27 декабря 2019 года указом Главы №374. Согласно п. 2.4.2 «а» на льготных условиях месяц службы за три будет засчитываться за участие в боевых действиях в военное время, за время прохождения военной службы в ВС ДНР, подразделениях УНМ ДНР в период действия военного положения на территории ДНР (при условии непрерывной службы в течение 30 месяцев) и другим категориям, предусмотренным данным пунктом.

Также временным порядком устанавливается, что жителям ДНР при поступлении (восстановлении) на военную службу в органы и подразделения Управления Народной милиции ДНР прекращается выплата пенсий, назначенных до вступления в силу указа №374.

Управление Народной милиции ДНР совместно с Пенсионным фондом ДНР должны в течение одного месяца провести сверку в отношении пенсионеров, восстановившихся на военной службе и получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности, назначенную до вступления в силу Указа Главы ДНР №290 от 27 октября 2017 года.

Полностью текст указа №374 можно прочитать на сайте Главы ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU