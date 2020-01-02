Весь январь в Республике будут проходить продовольственные ярмарки

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:33:11+03:00

Больше всего ярмарок проведут в Донецке и Макеевке. Фото: patriot-donetsk.ru

Ярмарки будут проходить каждый день в разных городах и районах Республики

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Со второго января в Республике начинается новый сезон продовольственных ярмарок. Весь следующий месяц, практически каждый день, в разных населенных пунктах ДНР будут продавать разнообразные продукты питания, колбасные изделия, рыбу, яйца, кондитерку и предметы быта по сниженным ценам.

Больше всего ярмарок проведут в столице Республики. Только в одном Донецке выделено на это семь торговых точек, где проведут 25 ярмарок.

Кроме Донецка ярмарки пройдут еще в девяти городах и районах Республики, такие как: Макеевка, Докучаевск, Горловка, Торез и т.д.

«Комсомолка» публикует полное расписание ярмарок на этот месяц.

Фото: vsednr.ru

Фото: vsednr.ru

Фото: vsednr.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU