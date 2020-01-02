2020-01-02T15:55:58+03:00
Политика

Украинские военные поиздержались за праздники - продают горючку

Топливо они продавали жителям оккупированных городов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ментальность никуда не деть. Фото: Русская ВеснаМентальность никуда не деть. Фото: Русская Весна
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Военные 58-й бригады пытались продать жителям Дзержинска 400 литров дизельного топлива, слитого с бронемашин. Видимо, не хватало, чтобы продолжить новогоднее застолье.

- Сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) пресечена продажа 400 литров дизельного топлива в 15-м батальоне 58-й бригады местным жителям Торецка (до 2016 года Дзержинск). После проверки было установлено, что солярка была слита с бронетехники, находящейся на передовых позициях, – сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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