2020-01-02T16:14:18+03:00
Спорт

Прошли через всю балку ради новогоднего приза: В Торезе провели соревнования по спортивному ориентированию

На финише спортсмены получили «Приз Деда Мороза» - огромный праздничный торт [фото]
Екатерина Сорока
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Спортсмены соревновались на дистанции кросс-классика в 13 возрастных категориях. Фото: минспорта ДНРСпортсмены соревновались на дистанции кросс-классика в 13 возрастных категориях. Фото: минспорта ДНР
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Накануне Нового года – 2020 в Торезе прошли соревнования по спортивному ориентированию. Организаторы проложили маршрут и дали подсказки участникам соревнований. А когда спортсмены добирались до финиша, то там их ждал сладкий приз Деда Мороза – огромный торт. Об этом рассказали в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Тот самый торт для участников соревнований. Фото: минспорта ДНР

Тот самый торт для участников соревнований. Фото: минспорта ДНР

— Дистанция соревнований была проложена организаторами в балке Глубокая, расположенной в непосредственной близости от школы номер 11, где был центр соревнований, старт и финиш. На финише всех участников ждал уже традиционный огромный новогодний торт и ароматный чай. Соревнования прошли в очень тёплой и дружественной атмосфере, — рассказали в пресс-службе.

Причем соревнования проводились не только для детей. Всего было 145 спортсменов от 7 и до 81 года. В погоне за сладким призом участвовали команды из ДНР, ЛНР и Севастополя. Но спешить не было надобности. В любом случае торта хватило бы на всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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