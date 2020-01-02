Как поживает Донецк без комендантского часа?

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:08:15+03:00

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Итак, сегодня будет третья ночь без комендантского часа. От отменен с 31 декабря и до 9 января. Как поживает Донецк и дончане? Кто-нибудь заметил всплеск непорядков или разгул преступности?

Своими наблюдениями поделился донецкий журналист и телеведущий Игорь Фарамазян.

- Скажу сразу: ощущения непередаваемые. Но это мои ощущения. Частные. Не претендующие на хоть какое-то обобщение. Просто до войны я любил гулять по ночному Донецку. Эти прогулки дарили мне необходимое вдохновение для жизни. Ночной Донецк хорош! Особенно в центральной его части. Хотя и по окраинам можно найти немало вдохновляющих мест. Сколько рифмованных строк было написано, благодаря этим прогулкам, - сказал Игорь. - И вот я вновь прошел по ночным донецким улицам. Будто вернулся домой после долгой разлуки, вдохнул воздух родного пространства, просмотрел целую киноленту воспоминаний...

Хотя, как шутят, 1 января - самый короткий день в году и судить по одному дню рано. Да и погода выдалась сырая и ветреная.

Но промониторив сайты МВД и МЧС делаю вывод, что происшествий и преступлений не больше, чем до отмены комендантского часа.

- Но вообще, надо признать, что отмена коменды практически не повлияла на ночную жизнь города, - признал журналист. - Жители не высыпали благодарными толпами на его улицы. За все время мне встретились лишь несколько парочек, пару стаек молодежи, да милицейский патруль. Честное слово, больше было разговоров об отмене. Никому, как выяснилось, особо и не нужна ночная жизнь. По крайней мере, в ее массовом проявлении. Или просто не вкурили пока? Или с первого на второе уже силы иссякли?

Будем надеяться, что эта мера будет признана лишней и после 9 января. А порядок в Республике будут поддерживать не ограничением свободы передвижения, а эффективной работой правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU