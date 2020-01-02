В ДНР восстанавливают разрушенное украинской армией: 12 мостов и путепроводов приведены в порядок

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:43:10+03:00

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Шесть лет идет война в Донбассе, а параллельно ей идет восстановление разрушений. Так, с 2015 года двенадцать мостов и путепроводов восстановлено и отремонтировано в ДНР .

В 2019 году были восстановлены мост на автодороге общего пользования Амвросиевка – Камышева и два железнодорожных сооружения – путепровод перегона Чумаково – Ларино и мост на перегоне Пантелеймоновка – Горловка.

- Всего за период с 2015 по 2019 год отремонтировано 12 искусственных сооружений: пять мостов и путепроводов восстановлено капитальным ремонтом, на пяти объектах выполнен текущий ремонт, также восстановлены два искусственных сооружения железнодорожной инфраструктуры, — сказано в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU