В ДНР отстроили больше 11 тысяч домов, поврежденных во время боевых действий

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:43:42+03:00

За время войны в Республике повреждены больше 27 тысяч жилых домов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

От общего числа всех разрушений жилого фонда – чуть больше 40 процентов

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Около 11 200 поврежденных во время боевых действий домов восстановлено в ДНР на начало года. Об этом сегодня сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- На текущий момент восстановлен 11 191 дом, в частности 2120 многоквартирных строений и 9071 частный дом. В общей сложности отстроено порядка 41 процента от общего объема поврежденного жилья, - говорится в сообщении.

О разрушениях отчитываются администрации городов и районов каждый квартал. По последним данным, за время боевых действий были повреждены 27 211 объектов жилого фонда.

Напомним, что в своем послании Народному Совету Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах сконцентрировать силы на восстановлении жилья и социально значимых инфраструктурных объектов. Речь идет и о текущих ремонтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU