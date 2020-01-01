2020-01-01T22:37:46+03:00
Общество

Завтра в Луганске ожидается два градуса ниже нуля, на дорогах – гололедица

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Завтра в Луганске ожидается два градуса ниже нуля, на дорогах – гололедица. Фото: ВКонтактеЗавтра в Луганске ожидается два градуса ниже нуля, на дорогах – гололедица. Фото: ВКонтакте
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2 января температура воздуха в Луганске будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 2 градусов - днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков; ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед; на дорогах гололедица, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от 5 градусов ниже нуля, - прогнозируют синоптики.

3 января, по предварительному прогнозу, будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-9 мороза, днем минус 4 - плюс 1 градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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