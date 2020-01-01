«Помоги птицам зимой!» Сотрудники ландшафтного парка «Зуевский» проводят экологическую акцию

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:42:46+03:00

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Зуевские школьники с огромным желанием участвуют в экологической акции «Помоги птицам зимой!», которую традиционно проводят сотрудники Республиканского ландшафтного парка «Зуевский». Об этом сообщили в Госкомитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

- Зима - трудное время для птиц, - говорят ребята. - Чтобы как-то помочь пернатым пережить это холодное и, что намного ужаснее, голодное время, мы смастерили и развесили для них кормушки, в которые постоянно подсыпаем корма.

На днях кормушки, развешанные в школьном дворе еще в ноябре, наполняли второклашки. Когда дети прибежали к птичьим столовым, оказалась, что одна из них бесследно исчезла. Правда, ребята не растерялись, принесли и повесили новую. Ежедневные наблюдения показывают, на школьный «обед» заглядывает немало птиц, поэтому теперь дети спокойны - места и корма хватит всем.

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ИСТОЧНИК KP.RU