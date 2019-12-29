2019-12-29T21:58:16+03:00
Общество

«Малыш навсегда останется незрячим»: В донецкий приют ПИФ попал очень сложный пациент

Неизвестно поиздевались над псом или на него что-то тяжелое упало, но он на всю жизнь останется незрячим
Екатерина Сорока
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В приюте пес получил кличку Мухтар. Фото: pif_dnВ приюте пес получил кличку Мухтар. Фото: pif_dn
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28 декабря в донецкий приют для животных попал пес в очень тяжелом состоянии. Неизвестно, что с ним произошло: то ли люди поиздевались, то ли на него упало что-то тяжелое. Его глаза, будто покинули черепную коробку и сильно кровоточили. Видеть ими он явно не мог.

Сотрудники приюта сразу же провели противошоковую терапию и стали думать, как помочь бедняге.

Таким Мухтар попал в ПИФ. Фото: pif_dn

Таким Мухтар попал в ПИФ. Фото: pif_dn

— Возможно, над собакой поиздевались или это последствия сильного удара. Обессиленный малыш пришел просить помощи у людей! Сейчас врачи приюта провели противошоковую терапию. Глаза не спасти… Малыш навсегда останется незрячим, — рассказали в приюте.

За короткие сроки пользователи соцсетей собрали деньги, чтобы сделать операцию для пса. Но это только начало пути. Операция была очень сложной и впереди пса ждет тяжелая реабилитация. Ему нужно питание, особый уход и лекарства.

А кроме него в приюте живет еще 800 собак, которые также нуждаются в помощи.

Помочь приюту можно финансово, сделав перевод на любую сумму на один из указанных реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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