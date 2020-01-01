«Не ожидали, что придет столько народа!» В Луганске прошел новогодний забег
Больше полусотни луганчан участвовали в легкоатлетическом забеге, организованном Республиканским центром физического здоровья «Спорт для всех».
- Уже второй год подряд у нас стартует новогодний легкоатлетический забег. Не ожидали, что придет столько народа. Маршрут стандартный: начинаем от Машинститута (Далевского университета) до центральной городской елки (на Театральной площади), а дальше следуем обратно к институту. Всего - 16 километров, - рассказал старший тренер отделения велосипедного спорта Луганского высшего училища физической культуры Артем Пивоваров.
В забеге участвовали луганчане разных возрастов, среди которых как профессиональные спортсмены, так и просто сторонники здорового образа жизни. Возле главной елки Республики они водили хороводы, напевая новогодние песни.
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ИСТОЧНИК KP.RU