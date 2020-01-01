В новогоднюю ночь в Донбассе пятеро украинских военных погибли, еще шестеро – ранены

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:40:35+03:00

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Пять убитых и шесть раненых – такие небоевые потери украинской армии в Донбассе в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Мы продолжаем фиксировать факты небоевых потерь среди боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ). Так, за сегодняшнюю ночь пятеро украинских боевиков простились с жизнью, еще шестеро получили ранения, - говорится в сообщении.

Из этого числа один украинский военный покончил жизнь самоубийством, в остальных случаях – гибель и ранения случились из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами во время новогодних салютов.

Случаи небоевых потерь произошли в 10-й, 28-й, 55-й, 56-й, 58-й, 59-й, 92-й и 128-й бригадах ВФУ.

- Для наведения уставного порядка в подразделении после ранения в одном из батальонов боевика, командир 92-й бригады поднял по учебной тревоге все подразделения. Однако во время выдвижения резервных групп на позиции пьяным военным водителем был задавлен еще один боевик. Он доставлен в медпункт бригады в тяжелом состоянии, - рассказали в Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU