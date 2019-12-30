Обмен пленными 2019: Бразильцу Рафаэлю Лусварги помогут всем необходимым
Вчера состоялся самый крупный за два года обмен пленными в результате которого из украинского плена был освобожден бразилец Рафаэль Лусварги. Луганская Народная Республика окажет всю необходимую помощь гражданину Бразилии. Об этом журналистам сообщила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
- В результате обмена также был освобожден гражданин Бразилии (Рафаэль) Лусварги. Это его второе освобождение. После первого освобождения Украина не выполнила свои обязательства, и Лусварги не успел выехать с территории Украины в Бразилию и подвергся преследованию и вторичному осуждению за свои политические убеждения, - сказала она.
- В этот раз ЛНР настояла, чтобы господин Лусварги был передан на территорию Республики, что, собственно говоря, в присутствии бразильского консула сам Лусварги подтвердил, - отметила представитель ЛНР.
- Поэтому он сейчас находится в Республике, его свободе ничего не угрожает, и со стороны властей ЛНР ему будет оказано всяческое содействие, - заявила Кобцева
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ИСТОЧНИК KP.RU
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