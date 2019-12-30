2019-12-30T12:58:58+03:00
Политика

Обмен пленными 2019: Бразильцу Рафаэлю Лусварги помогут всем необходимым

Рафаэль Лусварги, который прибыл в ЛНР в результате обмена пленными, получит всю необходимую помощь
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Рафаэль Лусварги поддерживал Республики. Фото: https://www.facebook.com/Рафаэль Лусварги поддерживал Республики. Фото: https://www.facebook.com/
Изменить размер текста:

Вчера состоялся самый крупный за два года обмен пленными в результате которого из украинского плена был освобожден бразилец Рафаэль Лусварги. Луганская Народная Республика окажет всю необходимую помощь гражданину Бразилии. Об этом журналистам сообщила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- В результате обмена также был освобожден гражданин Бразилии (Рафаэль) Лусварги. Это его второе освобождение. После первого освобождения Украина не выполнила свои обязательства, и Лусварги не успел выехать с территории Украины в Бразилию и подвергся преследованию и вторичному осуждению за свои политические убеждения, - сказала она.

- В этот раз ЛНР настояла, чтобы господин Лусварги был передан на территорию Республики, что, собственно говоря, в присутствии бразильского консула сам Лусварги подтвердил, - отметила представитель ЛНР.

- Поэтому он сейчас находится в Республике, его свободе ничего не угрожает, и со стороны властей ЛНР ему будет оказано всяческое содействие, - заявила Кобцева

Читайте также

Обмен пленными-2019 между Украиной и Донбассом: Почему бразильский ополченец Рафаэль Лусварги решил вернуться домой через Луганск и Россию

История ополченца Рафаэля Лусварги, приехавшего из Бразилии воевать за Донбасс, достаточно поучительна. Кстати, Рафаэля наконец-то, освободили из украинской тюрьмы в результате этого обмена. Два года назад он находился в списках большого обмена 27 декабря 2017 года. Но Киев не отдал бразильца (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обмен пленными 2019: Бразильцу Рафаэлю Лусварги помогут всем необходимым
За минувшие сутки Украина четыре раза открывала огонь по Трудовским, Старомихайловке, Ясиноватой
Киев передал ЛНР трех беркутовцев
Погода на день в Луганске: 30 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман
Погода в Донецке на день: 30 декабря в городе подморозит
«Гуманитарка» продается в секонд-хендах!» В Донбассе половина иностранной помощи не доходит до жителей
На украинских пунктах пропуска в сторону Мариуполя обещают особенно тщательно проверять жителей Донбасса
«Малыш навсегда останется незрячим»: В донецкий приют ПИФ попал очень сложный пациент
Новый год в Донецке – 2020: На какое число нужно планировать поход в филармонию в праздничные дни
Жители ДНР решают, как будет называться 2020 год, посвященный Великой Победе
В Донбассе состоялся обмен пленными между Украиной и республиками
Обмен пленными 2019: ЛНР передала Киеву 25 украинских военнопленных и получила 63 узников из незалежной
Кому из жителей республик Донбасса пересчитают на Украине пенсию в январе
Мировой рекордсмен из Донецка отправился на чемпионат Европы по гиревому спорту
Обмен пленными 2019: идет процедура верификации украинских военнопленных
«Пьяным по улицам не ходить!» В МВД ДНР рассказали о правилах поведения во время отмены комендантского часа
Обмен пленными 2019: украинские военнопленные находятся на КПП «Майорское» под Горловкой, среди них есть женщины
Обмен пленными 2019: среди тех, кого вернет Украина, может быть фермер из Шахтерска Николай Бутрименко
В ДНР паспорта школьникам будут выдавать по-новому
В ДНР откроют четыре новых пункта выдачи паспортов гражданина ДНР
Обмен пленными 2019: военнопленные выехали из Луганска на линию разграничения
Погода в Луганске: 29 декабря гололед и туман, днем до 4 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 29 декабря с утра будет пасмурно, а днем - солнечно и до 4 градусов тепла
Обмен пленными 2019: Украина освободила пятерых «беркутовцев», обвиняемых в убийстве «небесной сотни»
«Новый год на фронте»: Для школьников провели тематическую экскурсию
В Донецке открылся бассейн дворца спорта «Динамо»
В ДНР не хватает 6 тысяч врачей и 7,5 тысяч средних медработников