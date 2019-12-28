СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-28T15:21:10+03:00

Жители Счастья потребовали от украинского командования вывести из города бронетехнику. Фото: ВКонтакте/Луганск

Об этом они поставили в известность миссию ОБСЕ

Изменить размер текста: A A

Жители украинского Счастья потребовали от командования отвести свою бронетехнику за пределы города. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В Счастье выявили пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и один танк из состава 46-й бригады вооруженных формирований Украины во дворах жилых домов, - заявил Иван Филипоненко. - Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе Луганской областной военно-гражданской администрации с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники указанной бригады из города.

Военные ЛНР настоятельно призывают жителей подконтрольного Киеву Донбасса всячески препятствовать размещению танков вблизи жилья и гражданской инфраструктуры. Они рекомендуют обращаться по фактам нарушений прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перемирие» в ДНР: 5 мирных жителей погибли, еще 44 человека ранены

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU