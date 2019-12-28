2019-12-28T15:21:10+03:00
Политика

Жители Счастья потребовали от украинского командования вывести из города бронетехнику

Об этом они поставили в известность миссию ОБСЕ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Жители Счастья потребовали от украинского командования вывести из города бронетехнику. Фото: ВКонтакте/ЛуганскЖители Счастья потребовали от украинского командования вывести из города бронетехнику. Фото: ВКонтакте/Луганск
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Жители украинского Счастья потребовали от командования отвести свою бронетехнику за пределы города. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В Счастье выявили пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и один танк из состава 46-й бригады вооруженных формирований Украины во дворах жилых домов, - заявил Иван Филипоненко. - Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе Луганской областной военно-гражданской администрации с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники указанной бригады из города.

Военные ЛНР настоятельно призывают жителей подконтрольного Киеву Донбасса всячески препятствовать размещению танков вблизи жилья и гражданской инфраструктуры. Они рекомендуют обращаться по фактам нарушений прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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