2019-12-28T14:05:53+03:00
Политика

«Перемирие» в ДНР: 5 мирных жителей погибли, еще 44 человека ранены

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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5 мирных жителей погибли, еще 44 человека ранены. Фото: news-front.info5 мирных жителей погибли, еще 44 человека ранены. Фото: news-front.info
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5 человек погибли, еще 44 ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов с украинской стороны с начала этого года. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Среди раненых - двое детей, - уточнили в управлении Народной милиции.

В этом году в Республике артударами вооруженных формирований Украины повреждено или разрушено 728 жилых домов и объектов инфраструктуры. По фактам обстрелов возбуждено больше 850 уголовных дел, в международные правозащитные организации переданы свыше 1600 материалов с доказательствами преступлений украинских военных в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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