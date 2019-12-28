«Перемирие» в ДНР: 5 мирных жителей погибли, еще 44 человека ранены

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-28T14:05:53+03:00

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции

Изменить размер текста: A A

5 человек погибли, еще 44 ранены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов с украинской стороны с начала этого года. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Среди раненых - двое детей, - уточнили в управлении Народной милиции.

В этом году в Республике артударами вооруженных формирований Украины повреждено или разрушено 728 жилых домов и объектов инфраструктуры. По фактам обстрелов возбуждено больше 850 уголовных дел, в международные правозащитные организации переданы свыше 1600 материалов с доказательствами преступлений украинских военных в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздники обстрелам не помеха: 33 снаряда прилетело от Украины только за сутки

Силы ДНР сейчас в усиленном режиме несения службы (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU