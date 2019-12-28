Праздники обстрелам не помеха: 33 снаряда прилетело от Украины только за сутки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-28T11:36:20+03:00

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Украинские боевики за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 30 боеприпасов. Под огнем украинских силовиков оказались район Вольво-центра на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы.

Эти же сведения подтверждает донецкий журналист Марина Харькова.

- Коротко о положении на фронте. Частота обстрелов немного снизилась, вчера на южном фронте ВСУ били из минометов 120 мм и по первой, и по второй линии обороны. Возле Донецка и на горловском направлении участились попытки прохода украинских диверсантов. Перед праздниками наши бойцы находятся в усиленном режиме несения службы, ведется антиснайперская борьба, - сообщила она.

ИСТОЧНИК KP.RU