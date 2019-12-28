Праздники обстрелам не помеха: 33 снаряда прилетело от Украины только за сутки
Украинские боевики за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 30 боеприпасов. Под огнем украинских силовиков оказались район Вольво-центра на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы.
Эти же сведения подтверждает донецкий журналист Марина Харькова.
- Коротко о положении на фронте. Частота обстрелов немного снизилась, вчера на южном фронте ВСУ били из минометов 120 мм и по первой, и по второй линии обороны. Возле Донецка и на горловском направлении участились попытки прохода украинских диверсантов. Перед праздниками наши бойцы находятся в усиленном режиме несения службы, ведется антиснайперская борьба, - сообщила она.
ИСТОЧНИК KP.RU