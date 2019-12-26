В ЛНР вместе с зарплатой и пенсией вырастут размеры социальных пособий, а также помощь на погребение

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-26T12:39:33+03:00

В ЛНР единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 640 рублей. Фото: nt-aist.ru

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В республиках Донбасса синхронно повышают с 1 января зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные пособия. В ЛНР уже объявили, что размер минимальной заработной платы будет составлять 6064 рубля. Также на 20% вырастут пенсии. Минимальная будет составлять 4800 рублей. Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова рассказала, что с Нового года увеличивается и размер единоразовой помощи на погребение, которая составит 6000 рублей. А еще жителей республики ждет повышение почти всех видов социальных пособий и перерасчет страховых выплат.

Министр сообщила, что выплата страховых выплат начнется с 4 января, а социальных пособий начнется – с 10 января. В ЛНР с января 2020 года устанавливаются следующие размеры государственных социальных пособий (помощи):

а) единовременное пособие по беременности и родам – 4 500 рублей;

б) единовременное пособие при рождении ребенка – 20 640 рублей;

в) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста – 2 500 рублей;

г) ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) – 2 000 рублей на каждого ребенка;

д) ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):

- одиноким матерям (отцам) – 1 500 рублей на каждого ребенка;

- вдовам (вдовцам) – 4 800 рублей на каждого ребенка;

е) ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 2 800 рублей;

- доплата на ребенка в малообеспеченной семье – 700 рублей на каждого ребенка;

ж) ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:

- на ребенка в возрасте до 6 лет – 7 200 рублей;

- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 8 900 рублей;

- на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет (на период обучения) – 8 500 рублей;

з) ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:

- на ребенка в возрасте до 6 лет – 7 200 рублей;

- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 8 900 рублей;

и) ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:

- достигшим пенсионного возраста – 4 000 рублей;

- инвалидам I группы, подгруппа А – 4 800 рублей;

- инвалидам I группы, кроме подгруппы А – 4 600 рублей;

- инвалидам II группы – 4 200 рублей;

- инвалидам III группы – 4 000 рублей;

к) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 500 рублей;

л) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 4 100 рублей;

м) ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 2 000 рублей на каждого ребенка;

н) ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства:

I группы (подгруппа А) – 7 450 рублей;

I группы (подгруппа Б) – 5 130 рублей;

II группы – 4 400 рублей;

III группы – 4 000 рублей;

о) ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов – 4 200 рублей;

п) надбавка на уход за детьми-инвалидами:

- за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до шести лет, отнесенным к подгруппе А – 2 510 рублей;

- за ребенком-инвалидом в возрасте от шести до 18 лет, отнесенным к подгруппе А – 3 250 рублей;

- за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до шести лет – 750 рублей;

- за ребенком-инвалидом в возрасте от шести до 18 лет – 1 150 рублей;

р) государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 3 100 рублей на каждого ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU