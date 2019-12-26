В ЛНР вместе с зарплатой и пенсией вырастут размеры социальных пособий, а также помощь на погребение
В республиках Донбасса синхронно повышают с 1 января зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные пособия. В ЛНР уже объявили, что размер минимальной заработной платы будет составлять 6064 рубля. Также на 20% вырастут пенсии. Минимальная будет составлять 4800 рублей. Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова рассказала, что с Нового года увеличивается и размер единоразовой помощи на погребение, которая составит 6000 рублей. А еще жителей республики ждет повышение почти всех видов социальных пособий и перерасчет страховых выплат.
Министр сообщила, что выплата страховых выплат начнется с 4 января, а социальных пособий начнется – с 10 января. В ЛНР с января 2020 года устанавливаются следующие размеры государственных социальных пособий (помощи):
а) единовременное пособие по беременности и родам – 4 500 рублей;
б) единовременное пособие при рождении ребенка – 20 640 рублей;
в) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста – 2 500 рублей;
г) ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) – 2 000 рублей на каждого ребенка;
д) ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):
- одиноким матерям (отцам) – 1 500 рублей на каждого ребенка;
- вдовам (вдовцам) – 4 800 рублей на каждого ребенка;
е) ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 2 800 рублей;
- доплата на ребенка в малообеспеченной семье – 700 рублей на каждого ребенка;
ж) ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:
- на ребенка в возрасте до 6 лет – 7 200 рублей;
- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 8 900 рублей;
- на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет (на период обучения) – 8 500 рублей;
з) ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:
- на ребенка в возрасте до 6 лет – 7 200 рублей;
- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 8 900 рублей;
и) ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:
- достигшим пенсионного возраста – 4 000 рублей;
- инвалидам I группы, подгруппа А – 4 800 рублей;
- инвалидам I группы, кроме подгруппы А – 4 600 рублей;
- инвалидам II группы – 4 200 рублей;
- инвалидам III группы – 4 000 рублей;
к) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 500 рублей;
л) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 4 100 рублей;
м) ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 2 000 рублей на каждого ребенка;
н) ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства:
I группы (подгруппа А) – 7 450 рублей;
I группы (подгруппа Б) – 5 130 рублей;
II группы – 4 400 рублей;
III группы – 4 000 рублей;
о) ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов – 4 200 рублей;
п) надбавка на уход за детьми-инвалидами:
- за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до шести лет, отнесенным к подгруппе А – 2 510 рублей;
- за ребенком-инвалидом в возрасте от шести до 18 лет, отнесенным к подгруппе А – 3 250 рублей;
- за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до шести лет – 750 рублей;
- за ребенком-инвалидом в возрасте от шести до 18 лет – 1 150 рублей;
р) государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 3 100 рублей на каждого ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU