В Новоайдаре задержали украинского офицера во время продажи 600 литров дизтоплива
В Новоайдаре бойцы военной службы правопорядка задержали двоих военнослужащих вооруженных формирований Украины, пытавшихся накануне ротации продать 600 литров дизельного топлива. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- В момент передачи трех двухсотлитровых бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств сотрудникаи военной службы правопорядка задержали двоих военнослужащих 14-й бригады, один из которых офицер, – рассказал Филипоненко.
Задержанные дали показания. Излишки топлива они решили продать, так как подразделение покидает зону Операции объединенных сил в рамках ротации.
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ИСТОЧНИК KP.RU