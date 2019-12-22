СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-22T17:42:40+03:00

В Новоайдаре задержали украинского офицера во время продажи 600 литров дизтоплива. Фото: Военная служба правопорядка

Украинский военнослужащий с подельником надеялись, что вернутся домой, а разбазаривание государственного добра сойдет им с рук

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В Новоайдаре бойцы военной службы правопорядка задержали двоих военнослужащих вооруженных формирований Украины, пытавшихся накануне ротации продать 600 литров дизельного топлива. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В момент передачи трех двухсотлитровых бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств сотрудникаи военной службы правопорядка задержали двоих военнослужащих 14-й бригады, один из которых офицер, – рассказал Филипоненко.

Задержанные дали показания. Излишки топлива они решили продать, так как подразделение покидает зону Операции объединенных сил в рамках ротации.

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ИСТОЧНИК KP.RU