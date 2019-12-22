Украинские боевики нанесли минометный удар по Фрунзе и Лозовому

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-22T14:11:47+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции

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Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Луганской Народной Республике больше двадцати боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

- По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины. Военнослужащие 93-й бригады по приказу командира Брыжинского подвергли обстрелу из 82-миллимпетрового миномета Фрунзе. Помимо этого, боевики 59-й бригады по приказу преступника Шаповалова из минометов такого же калибра, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли окрестности Нижнего Лозового, - рассказал он.

Всего противник выпустил больше 20 снарядов и мин. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирных жителей уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU