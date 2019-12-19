Владимир Путин считает, что Украина совершает ошибку при разведении войск в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-19T13:42:29+03:00

Украинские военные не собираются уходить от линии фронта и продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Об этом Президент России заявил на ежегодной большой пресс-конференции в Москве

Изменить размер текста: A A

В Париже президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров не согласился на разведение войск по всей линии фронта. Президент РФ на большой пресс-конференции в Москве назвал эту позицию Киева ошибочной.

- Киев все-таки проведет отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры на Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это ошибка, - сказал Путин.

Впрочем, и эти обязательства, взятые на саммите «нормандской четверки» Зеленский не выполняет. На встрече Контактной группы в Минске 18 декабря так и не удалось определиться с местами и временем разведения войск.

Переговоры в Минске прошли безрезультатно не только по обмену пленных. Нет продвижения и в вопросах согласования трех новых участков для разведения войск, а также нового бессрочного прекращения огня. Об этом сообщила полпред ДНР в Минске, глава МИД Наталья Никонорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР

По территории Республики киевские силовики выпустили 94 боеприпаса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU