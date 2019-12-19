2019-12-19T13:42:29+03:00
Политика

Владимир Путин считает, что Украина совершает ошибку при разведении войск в Донбассе

Об этом Президент России заявил на ежегодной большой пресс-конференции в Москве
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Украинские военные не собираются уходить от линии фронта и продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные не собираются уходить от линии фронта и продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

В Париже президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров не согласился на разведение войск по всей линии фронта. Президент РФ на большой пресс-конференции в Москве назвал эту позицию Киева ошибочной.

- Киев все-таки проведет отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры на Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это ошибка, - сказал Путин.

Впрочем, и эти обязательства, взятые на саммите «нормандской четверки» Зеленский не выполняет. На встрече Контактной группы в Минске 18 декабря так и не удалось определиться с местами и временем разведения войск.

Переговоры в Минске прошли безрезультатно не только по обмену пленных. Нет продвижения и в вопросах согласования трех новых участков для разведения войск, а также нового бессрочного прекращения огня. Об этом сообщила полпред ДНР в Минске, глава МИД Наталья Никонорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР

По территории Республики киевские силовики выпустили 94 боеприпаса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин считает, что Украина совершает ошибку при разведении войск в Донбассе
«Никак не может найти новогоднее настроение»: Рыжий кот-охранник донецкого краеведческого музея покоряет соцсети
Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР
А президент-то несерьезный: Зеленский продлил закон об особом статусе без согласования с Донбассом
Новый год в Донецке – 2020: как правильно выбрать праздничную елку домой
«Белые КамАЗы» привезли в Донецк детское питание, медикаменты и праздничные подарки
С Зеленским еще можно договориться об обмене пленных в Донбассе до конца года, если он согласится
Погода в Луганске: утром 19 декабря сильный туман, днем до 8 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 19 декабря утром туман, а днем солнечно и тепло - до 8 градусов
Кобцева: Украина фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской» встрече
В результате перестрелки украинских боевиков погиб житель Марьинки
СБУ словила торгаша переданного американцами прибора ночного видения
Кадеты из ДНР представили Республику на Кремлевском кадетском балу в Москве
Дарья Морозова: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными
Вся Луганская область наша! Депутаты ЛНР приняли закон о границах Республики
Уезжая с Донбасса солдаты ВСУ везли домой почти две тысячи боеприпасов
В ЛНР к 10 с половиной годам тюрьмы приговорили латвийского шпиона Валентиниса Веселовса
В ДНР пенсии вырастут с нового года на 20%
В Минске все подгруппы приступили к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе
"Абсолютно непонятная народу война": За сутки на территорию Республики прилетело около 40 снарядов
Какая погода нас ждет в Новый год 2020 в Донецке
Ольга Кобцева: "ЛНР со своей стороны полностью готова к обмену "всех на всех"
Погода в Луганске сегодня, в среду, 18 декабря: пасмурно и тепло
Погода в Донецке сегодня, 18 декабря: туман и +7
Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства
Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже успокаивал националистов