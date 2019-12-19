2019-12-19T11:20:58+03:00
Политика

Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР

По территории Республики киевские силовики выпустили 94 боеприпаса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По селу Ленинское украинские вояки выпустили 35 снарядов из БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо селу Ленинское украинские вояки выпустили 35 снарядов из БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Переговоры в Минске прошли безрезультатно не только по обмену пленных. Нет продвижения и в вопросах согласования трех новых участков для разведения войск, а также нового бессрочного прекращения огня.

К тому же, как выяснилось, руководство Украины с момента вступления 21 июля в силу обязательств по соблюдению бессрочного режима прекращения огня в Донбассе не провело ни одного разбирательства по фактам нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщила полпред ДНР в Минске, глава МИД Наталья Никонорова.

- С 21 июля в результате обстрелов ВСУ получили ранения 22 мирных жителя, разрушено 28 и повреждено 307 жилых домов, 37 объектов гражданской инфраструктуры, а также восемь транспортных средств. Ни по одному из этих фактов украинской стороной не проведены разбирательства, не найдены и не привлечены к ответственности виновные, – отметила Никонорова.

Тем временем, переговоры в Минске о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов территории ДНР. 18 декабря подразделения украинских силовиков шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 94 боеприпаса. (Для сравнения, предыдущие сутки были относительно «спокойными» - «лишь» 27 боеприпасов прилетели на территорию ДНР).

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в среду под огнем оказались поселки шахты «Трудовская» и Ясное (донецкое направление), поселок Доломитное (горловское направление), село Ленинское (мариупольское направление).

Киевские силовики активно применяли минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР
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