В результате перестрелки украинских боевиков погиб житель Марьинки
Мирный житель Марьинки, которая находится под контролем Украины, погиб сегодня в результате перестрелки украинских боевиков.
- С целью провокации подразделений Народной милиции на ответный огонь и последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня в ходе проведения встречи Контактной группы в Минске украинские оккупанты устроили постановочное боестолкновение на окраине Марьинки, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. – На линии огня оказался мирный житель, который стал очередной жертвой отсутствия контроля штаба «ООС» за действиями подчиненных командиров.
Уже известно, что были задействованы военные из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Перестрелка была организована в присутствии украинских и американских журналистов. Счет Зеленского давно открыт и только растет.
Тем временем, сегодня продолжаются переговоры по мирному урегулированию в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU