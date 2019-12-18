2019-12-18T20:28:05+03:00
Политика

В результате перестрелки украинских боевиков погиб житель Марьинки

Провокация происходила на глазах журналистов из Украины и Америки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тем временем идут переговоры в Минске. Фото: Русская ВеснаТем временем идут переговоры в Минске. Фото: Русская Весна
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Мирный житель Марьинки, которая находится под контролем Украины, погиб сегодня в результате перестрелки украинских боевиков.

- С целью провокации подразделений Народной милиции на ответный огонь и последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня в ходе проведения встречи Контактной группы в Минске украинские оккупанты устроили постановочное боестолкновение на окраине Марьинки, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. – На линии огня оказался мирный житель, который стал очередной жертвой отсутствия контроля штаба «ООС» за действиями подчиненных командиров.

Уже известно, что были задействованы военные из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Перестрелка была организована в присутствии украинских и американских журналистов. Счет Зеленского давно открыт и только растет.

Тем временем, сегодня продолжаются переговоры по мирному урегулированию в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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