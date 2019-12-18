2019-12-18T18:21:12+03:00
Политика

СБУ словила торгаша переданного американцами прибора ночного видения

Солдат ВСУ просил за американское оборудование в разы меньше реальной стоимости
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: trueinform.ruФото: trueinform.ru
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Проблема хищения и торговли переданного из-за океана вооружения набирает в незалежной обороты. Масштабы недостач растут.

Служба безопасности Украины решила выйти на участников схемы. Сотрудники спецслужб провели «контрольную закупку» - занялись поиском прибора ночного видения американского производства и вышли на солдата ВСУ.

- Продавцом оказался боевик из состава разведроты 36-й бригады морской пехоты ВСУ, который пытался реализовать оборудование, поставленное ВСУ в рамках канадской помощи, - сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Такой прибор ночного видения стоит больше восьми тысяч долларов. Однако украинский солдат попросил за него в разы меньше – шесть тысяч гривен.

- Эти деньги он намеревался потратить на покупку наркотиков, - рассказали в НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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