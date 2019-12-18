2019-12-18T18:08:01+03:00
Общество

Кадеты из ДНР представили Республику на Кремлевском кадетском балу в Москве

Всего же в мероприятии участвовали представители 65 регионов Российской Федерации
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецкие кадеты на балу в Москве. Фото: ДАНДонецкие кадеты на балу в Москве. Фото: ДАН
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Военные мундиры и пышные платья, полонез и вальс - все это как будто из сказки, а точнее из Серебряного века!

Кадеты РОУ “Школа № 4 — Кадетский корпус” имени А. В. Захарченко приняли участие в Международном Кремлевском кадетском балу, который традиционно прошел в Москве, в Гостином дворе.

У них была возможность познакомиться и пообщаться с ребятами из всей России и дружественных стран.

Из пяти тысяч заявок на участие было одобрено и подтверждено лишь 1 600. Учащиеся из Донецкой Народной Республики вошли в пятерку представителей зарубежных государств вместе с кадетами из ЛНР, Республики Беларусь, Южной Осетии и Казахстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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