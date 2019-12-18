Вся Луганская область наша! Депутаты ЛНР приняли закон о границах Республики

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-18T16:34:09+03:00

Сегодня был принят закон о границах ЛНР. Фото: ДАН

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Народный Совет Луганской Народной республики принял законопроект, который устанавливает границы ЛНР по границам бывшей Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в Донбассе в 2014 году. Напомним, сейчас часть Луганской области находится под Украиной и называется временно оккупированной.

За принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов из 50. Документ был внесен на рассмотрение главой ЛНР Леонидом Пасечником.

- Граница будет по бывшую Луганскую область, - сказал председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Накануне подобный законопроект был принят в ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU