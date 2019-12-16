2019-12-16T18:45:57+03:00
Политика

Солдаты 128-й бригады ВСУ потеряли под Донецком флэшку с секретной информацией

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: opinionua.comФото: opinionua.com
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Военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады потеряли на полевом узле связи под Донецком флэшку с секретной информацией. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Комиссия службы защиты государственной тайны совместно с контрразведкой службы безопасности Украины начала расследование.

- На учтенном флеш-накопителе содержалась информация по ключевым документам аппаратуры шифрования, используемой в ВСУ, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Кроме этого, в Народной милиции уточнили, что на флэшке была информация о местоположении узлов связи и порядок оповещения подразделений вооруженных формирований незалежной Генштабом в случае перевода частей в высшие степени боевой готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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