Солдаты 128-й бригады ВСУ потеряли под Донецком флэшку с секретной информацией
Военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады потеряли на полевом узле связи под Донецком флэшку с секретной информацией. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Комиссия службы защиты государственной тайны совместно с контрразведкой службы безопасности Украины начала расследование.
- На учтенном флеш-накопителе содержалась информация по ключевым документам аппаратуры шифрования, используемой в ВСУ, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Кроме этого, в Народной милиции уточнили, что на флэшке была информация о местоположении узлов связи и порядок оповещения подразделений вооруженных формирований незалежной Генштабом в случае перевода частей в высшие степени боевой готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU