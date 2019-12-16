2019-12-16T20:05:51+03:00
Политика

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга

Республика предложила Украине 18 декабря обсудить изменения в законодательство по Донбассу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: dninews.comФото: dninews.com
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Несогласованные изменения в Конституцию Украины – грубое нарушение договоренностей. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

- Рассчитываем, что на ближайшей встрече Контактной группы в Минске 18 декабря нам удастся начать конструктивную деятельность по согласованию всех правок в украинское законодательство, касающихся судьбы миллионов жителей Донбасса, - заявила она.

Никонорова отметила, что Республика не признает одностороннюю децентрализацию, потому что это нарушение договоренностей, которые на встрече «нормандской четверки» 9 декабря в Париже подтвердил президент Владимир Зеленский в коммюнике.

- Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга – это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования, - подчеркнула глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Украинская сторона идет на несогласованные шаги – намеренно. Киевские власти действуют наперекор всем достигнутым договоренностям, бойкотирую процесс мирного урегулирования.

- Вопрос об особом статусе и децентрализации должен обсуждаться с республиками Донбасса – иначе нельзя, - говорит донецкий политолог Вячеслав Смирнов. – Украине свойственно договориться о чем-то, а потом сделать наоборот. Это уже стало доброй традицией официального Киева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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