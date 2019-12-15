Донецким каратистам провел тренировку настоящий сенсей из Японии

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-15T14:08:53+03:00

В Донецке проходит международный семинар по каратэ, на который приехал вице президент японской ассоциации каратэ Такенори Танака

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Для участников международного семинара по каратэ, который проходит в Донецке, провел тренировку сам вице-президент Японской ассоциации Такенори Танака. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма.

- Прошел первый день международного аттестационного семинара по каратэ. В ходе мероприятия сенсей из Японии, вице-президент Японской ассоциации каратэ Такенори Танака провел тренировку для каратистов из разных городов и районов Республики, выступающих в стиле Шотокан, – сказал собеседник агентства.

В первый день семинар посетили 150 спортсменов разных возрастов и уровня подготовки. Кроме тренировок, гость из Японии провел занятия по теории. Сегодня все участники семинара смогут пройти аттестацию и получить соответствующий пояс, который соответствует требованиям подготовки каратэ Шотокан.

Отметим, что семинар посетили министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков, президент федерации традиционного каратэ Юрий Мартынов и президент Ассоциации каратэ России Алексей Долгов.

Шотокан является одним из основных стилей японского карате, разработан выдающимся мастером Гитином Фунакоси. Основной принцип стиля: одним ударом.

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Мы очень переживали, особенно, когда в украинских СМИ появилась информация что они пытаются какие-то меры против нас принять, заставляют федерацию дисквалифицировать, депортировать нашу команду, но слава богу, все закончилось нормально. Думаю, их зло берет, потому что их команда участвовала, но осталась без медалей, а мы успешно выступили – десять золотых, две серебряных, одна бронзовая! (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU