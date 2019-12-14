Под Мариуполем мародеры из 10-й бригады ВСУ едва не расстреляли сотрудников СБУ, которые мешали тащить ворованный контейнер

СЕГОДНЯ 21:28 2019-12-14T21:28:08+03:00

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Командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал Владимир Кравченко был вынужден срочно отложить все дела и выехать под Мариуполь в штаб 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Прибывшие в ноябре по ротации из Ивано-Франковской области горные пехотинцы первым делом занялись мародерством. Ведь ушедшие в Николаев морпехи из 36-й бригады «по-братски» оставили им разоборудованные позиции.

За неприглядным занятием боевиков 10-й бригады задержали в районе села Бердянское (расположено на побережье Азовского моря в нескольких километрах восточнее Мариуполя. – Авт.) сотрудники военной контрразведки СБУ и представители группы военно-гражданского сотрудничества. «Доблестные защитники» вывозили 20-тонный контейнер, похищенный из частного домовладения. Об этом сегодня рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

Прибывший на место конфликта командир 10-й бригады полковник Василий Зубанич не придумал ничего лучшего, как приказать своим подчиненным возобновить движение, а разведчикам соединения – перекрыть дорогу «Мариуполь-Новоазовск». Чтобы не могли помешать сотрудники военной комендатуры, прибывшие на подмогу СБУ и волонтерам.

Накал страстей был столь велик, что в любую секунду могла начаться пальба не только в воздух. Сотрудники СБУ и комендатуры вынуждены были отступить перед отморозками. А жители Бердянского, которых за три недели окончательно достали бесчинства и мародерство ивано-франковцев, обратились на горячую линию президента Украины.

Вот почему Кравченко и отправился в штаб 10-й бригады. Да только сомнительно, что он и тем более Зеленский смогут остановить беспредельщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU