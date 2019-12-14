2019-12-14T20:56:25+03:00
Политика

Зеленский пролетел над Парижем, как фанера, не подписав ни один документ по Донбассу

Такой вывод напрашивается из заявления представителя Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Алексея Резникова
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зеленский потерял доверие дончан, которые надеялись, что комик может принести на Украину мир. Фото: u-f.ruЗеленский потерял доверие дончан, которые надеялись, что комик может принести на Украину мир. Фото: u-f.ru
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Вот те раз! Встречались, общались, спорили лидеры супердержав по поводу конфликта на Украине… А теперь Зеленский может и не выполнить договоренностей. Именно такой вывод напрашивается из сегодняшнего заявления украинской прессе представителя Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Алексея Резникова.

- Коммюнике – это свидетельствование того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставит. Нет, точно ничего не было подписано, – отметил Резников.

Он также сообщил, что Украина не подписывала и заранее не согласовывала дополнительные соглашения, коммюнике или иные международные документы с Россией или с остальными странами-участницами саммита.

Если интерпретировать последующие заявления и действия Зеленского, то получается, что пацан слово дал, и потом назад забрал. Действительно, не лох же президент незалежной идти против мнения национально озабоченных граждан. Они если не взорвут и не подстрелят из винтовки снайперской, то точно кинжал в попу засунут. Представители Закавказья по рекомендации США давно и надежно представлены на Украине «адекватными деятелями».

Грустно становится от другого – какого рожна Володя голову морочил жителям на выборах и продолжает дурить сейчас в роли «слуги народа».

Кстати, донецкий политолог Дмитрий Кузьменко был абсолютно прав, когда накануне встречи нормандской четверки в Париже заявил, что многое зависит от того, насколько последовательно станет Зеленский потом выполнять договоренности.

- Не случайно в Киеве уже на всякий случай объявили, что решения «нормандской четверки» не будут для них носить обязательного характера, - сказал тогда политолог.

Получается, как в воду глядел.

«Между прочим!» Теперь именно так это должно звучать: лидеры России, Украины, Франции и Германии приняли коммюнике по итогам саммита. В официальном сообщении заявлено, что основой работы «нормандской четвёрки» остаются минские соглашения, а к концу марта 2020 года предусматривается разведение войск в Донбассе в трех новых точках. Главы четырёх стран призвали также обеспечить режим прекращения огня в Донбассе до конца года. Помимо этого, участники переговоров призвали контактную группу организовать обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до конца года…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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