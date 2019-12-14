2019-12-14T19:01:45+03:00
Политика

ГАИ ищет свидетелей: в Донецке водитель сбил 68-летнего пешехода и увез его в машине

После этого высадил потерпевшего на остановке и скрылся в неизвестном направлении
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожилого пешехода сбила машина на пересечении улицы Университетская и переулка Орешкова – за Домом правительства. Фото: yandex.ua/mapsПожилого пешехода сбила машина на пересечении улицы Университетская и переулка Орешкова – за Домом правительства. Фото: yandex.ua/maps
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Донецкое ГАИ обратилось к жителям с просьбой помочь в расследовании необычного происшествия, которое случилось 11 декабря в Ворошиловском районе, как раз напротив Дома правительства.

Около часа дня на пересечении улицы Университетская и переулка Орешкова водитель автомобиля серебристого цвета наехал на 68-летнего пешехода. Тот шел через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От удара и падения пожилой человек получил травму головы и туловища.

А далее произошло непонятное. Водитель посадил пострадавшего в салон своего автомобиля – как будто собирался отвезти в больницу. Но довез до площади Бакинских Комиссаров, где высадил на остановке. сам же виновник скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцев, которые знают что-либо об этом происшествии, горотдел ГАИ просит сообщить по телефонам: 071-301-63-82 или 102, либо по адресу: Донецк, улица Павших Коммунаров, 75.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ГАИ ищет свидетелей: в Донецке водитель сбил 68-летнего пешехода и увез его в машине
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