2019-12-14T09:02:36+03:00
Политика

Под Горловкой в аварии погибли парень с девушкой, а в перевернувшемся автобусе травмированы пять пассажиров

Происшествия на дороге случились ночью 14 декабря
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» гнал на КПП и не справился с управлением. Фото: @Prikhodko1970Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» гнал на КПП и не справился с управлением. Фото: @Prikhodko1970
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14 декабря в 5:40 утра на трассе Ясиноватая - Горловка в районе канала перевернулся микроавтобус «Мерседес Спринтер» с пассажирами.

- По предварительной версии водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет. Водитель выполнял рейс на пункт пропуска «Горловка», - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Он также рассказал о страшной аварии, которая случилась в 2:30 ночи на 16-й линии в районе шахты «Кочегарка»

От удара в столб BMW разорвало на части. Фото: @Prikhodko1970

От удара в столб BMW разорвало на части. Фото: @Prikhodko1970

- Не справившись с управлением, водитель BMW совершил столкновение со столбом. Водитель погиб на месте, а девушка умерла через 20 минут в больнице. Оба были в алкогольном опьянении, - отметил мэр Горловки.

Напомним, что в ДНР действует комендантский час с 11 часов вечера до 5 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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