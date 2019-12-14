2019-12-14T16:56:56+03:00
Политика

Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»

Подписаться надо на полный комплект ежедневной газеты на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Донецке по маршруту №2 ездит троллейбус «Комсомольской правды»В Донецке по маршруту №2 ездит троллейбус «Комсомольской правды»
Изменить размер текста:

Редакция «Комсомольской правды» проводит для читателей новогоднюю акцию: «Подпишись и получи в подарок фирменный календарь «Комсомолки» на 2020 год».

Условия акции следующие:

- оформите на почте подписку на полный комплект ежедневной «Комсомолки» (4 номера в неделю – индекс 28050) на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год;

- до 25 декабря 2019 года сообщите данные о подписке письмом на электронную почту: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331-03-55 с текстом: дата подписки, адрес, фамилия И.О.

Подписчики гарантированно получат фирменный календарь в подарок Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Подписчики гарантированно получат фирменный календарь в подарокФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

После этого вы гарантированно получите фирменный календарь в подарок. Календарь будет выслан почтой на указанный адрес подписки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты

Достаточно оформить подписку в почтовом отделении (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Повредили дом: западную окраину Горловки украинские военные расстреляли из минометов и БМП
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Новый год-2020 в Донбассе: жители красят зеленых красавиц в красный цвет и мешают властям потратить миллион на главную елку города
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
«Испачкал сиденье!» Водитель 20-й маршрутки в Макеевке с матами выгнал из салона инвалида
На пожарах в ДНР погибли трое мужчин и женщина
Обманула 22 пенсионеров: в ЛНР наказали мошенницу, которая «помогала» с оформлением пенсий на Украине
Под Горловкой американцы хотели заснять на видео, как Народная милиция ДНР откроет ответный огонь после гибели своего солдата
Под Горловкой в аварии погибли парень с девушкой, а в перевернувшемся автобусе травмированы пять пассажиров
Зеленский хочет обмануть «нормандский формат» с закреплением особого статуса Донбасса в Конституции Украины
Погода на день в Луганске: 14 декабря до 5 градусов тепла, утром туман, мокрый снег и гололед
Погода на день в Донецке: 14 декабря будет дождливо, до 3 градусов тепла
Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского по поводу изменений Минских соглашений
Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны
Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты
Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции
Спустя пять лет с начала войны в Донбассе в ЛНР снова заработала шахта «Мащинская»