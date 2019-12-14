Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Редакция «Комсомольской правды» проводит для читателей новогоднюю акцию: «Подпишись и получи в подарок фирменный календарь «Комсомолки» на 2020 год».
Условия акции следующие:
- оформите на почте подписку на полный комплект ежедневной «Комсомолки» (4 номера в неделю – индекс 28050) на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год;
- до 25 декабря 2019 года сообщите данные о подписке письмом на электронную почту: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331-03-55 с текстом: дата подписки, адрес, фамилия И.О.
Подписчики гарантированно получат фирменный календарь в подарокФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
После этого вы гарантированно получите фирменный календарь в подарок. Календарь будет выслан почтой на указанный адрес подписки.
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Достаточно оформить подписку в почтовом отделении (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU