Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-14T14:52:09+03:00

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Подписка на газету всегда обходится дешевле, чем покупка в киоске или у реализатора прессы. Давайте подсчитаем, насколько это выгодно.

Подписка на весь 2020 год на полный комплект ежедневной «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2 тысячи 361 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4 тысячи 7 рублей. Получается экономия в 1 тысячу 646 рублей.

Годовая подписка на еженедельник «Комсомольской правды» (толстушку) составляет 861 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1 тысячу 325 рублей. Экономия – 464 рубля.

Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки» (по отдельности - вторник, среда и пятница) – 351 рубль.

Напоминаем, что подписку на «Комсомолку» на следующий год можно оформить во всех почтовых отделениях до 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU