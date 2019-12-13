2019-12-13T22:35:32+03:00
Политика

Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции

В ДНР это предложение президента Украины отвергли
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Глава МИД отметила, что эта формулировка совершенно несостоятельна. Фото: ДАНГлава МИД отметила, что эта формулировка совершенно несостоятельна. Фото: ДАН
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается подменить предусмотренную Минскими договоренностями конституционную реформу «децентрализацией» всей страны. При этом он отметил, что Украина выполняет свои обязательства по Минским соглашениям, а проведение децентрализации соответствует подписанным договоренностям.

- Украинский лидер предпринимает все новые попытки убедить нас в своей приверженности Минским соглашениям откровенно сомнительным образом – он самовольно меняет смысл пунктов Комплекса мер с надеждой, что никто не заметит, - – заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Ярким примером этого она назвала заявления Зеленского о предусмотренной Минскими договоренностями конституционной реформе, которую тот через несколько дней после "нормандского формата" предлагает заменить децентрализацией на уровне всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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