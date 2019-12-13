Вопрос о пенсиях жителям Донбасса не приоритетный для Украины

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-13T18:20:39+03:00

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Так оно повелось на Украине - прокукарекали, а там хоть не рассветай. Так вышло и с пенсиями. Оказалось, что законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте.

- На данный момент этот законопроект в повестке дня не находится. Я думаю, что по этому поводу достаточно четко ответил президент, о тех подходах, которые должны быть у государства по отношению к людям, которые сегодня по тем или иным причинам проживают на временно оккупированных территориях. Я надеюсь, что мы сможем сделать так, что мы будем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины, - об этом в эфире телеканала «1+1» заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Это и все, что стоит знать о том, как Украина рассчитывает завоевать симпатии дончан.

Также Разумков добавил, что по состоянию на сегодня, даже нет технической возможности отправлять в Донбасс деньги.

- Возможность отправлять деньги есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые вынужденно там находятся, - добавил он. И сложно понять, что он имел ввиду.

ИСТОЧНИК KP.RU